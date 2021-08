New Scientist ⟩ Mis on kujutlusvõimepimedus ehk afantaasia?

Sama on maastike ja päikeseloojangute, parkide ja jõgede puhul: kus iganes on tegemist vaimsete kujutluspiltidega, olen ma pime. Tol ajal ei mõelnud ma sellest, et ma oma tüdruksõbra nägu ette kujutada ei suuda, suurt midagi. Kuna mul sellist võimet mitte kunagi olnud ei ole, ei teadnud ma ka, millest ma ilma jäin. Mul ei olnud ka probleeme selliste ülesannetega, kus võiks arvata, et vaimseid kujutluspilte vaja läheb, nagu näiteks linnas orienteerumine või sõprade äratundmine.