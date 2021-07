AK ⟩ Raul-Allan Kiivet: Eesti tervishoid seisab pensionieas arstide najal

Kõige suurem probleem Eesti tervishoiusüsteemi silmas pidades on küll õdede defitsiit, aga kuna ühiskonnas ja avalikus meediaruumis on tähelepanu all pigem arstid, siis vaatame üle, kui helge on meie tulevik seoses arsti juurde pääsemisega. Sellele küsimusele vastamiseks peab teadma praegu Eestis töötavate arstide arvu ja vanuselist koosseisu. Esimese ülevaate arstide vanusjaotusest olime (Tartu Ülikoolis terviseameti andmete põhjal – toim) teinud 1998. aastast, mil Eesti raviasutustes töötas kokku 4612 arsti, kellest 257 olid vanemad kui 65-aastased.