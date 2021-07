Erich Fischer ETH Zürichist on koos oma kolleegidega katsetanud arvutimudelitega , et aasta kuumima nädala keskmist maksimumtemperatuuri Põhja-Ameerika ja Euroopa osades simuleerida, et välja selgitada, kas ka mudelid suudavad välja tulla seniste rekorditega. Seda nad suutsid – mõnede heitestsenaariumite kohaselt toimuvad rekordid terve kraadi võrra, mitte 0,1°C või 0,2°C võrra, mida tavaliselt ennustatakse.

Teadlased järeldavad, et selliste sündmuste esinemise tõenäosus sõltub ka sellest, kui kiiresti meie planeet soojeneb, mitte vaid sellest, kui palju see juba soojenenud on (seni 1,1°C ja tõus jätkub). «Tegemist on tõesti muutuste määraga,» ütleb Fischer.