Jah, mujal on veelgi kuumem. Kuid need paigad on ka vastavalt kohastunud. Kui aga temperatuur tavapäraselt jahedamates Euroopa linnades kõrgele tõuseb, peavad inimesed ühistranspordis toime tulema temperatuuridega, mis regulatsioonide järgi on liiga kõrged ka loomade vedamiseks, töötama piiratud jahutussüsteemidega hoonetes ning öösiti sõba silmale saama majades, mis on mõeldud soojust hoidma.