New Scientist ⟩ Läbipõlenud lapsevanemate kortisoolitase on kõrgem, kui tõsise kroonilise valu all kannatavatel inimestel

Belgia Louvaini katoliku ülikooli teadlane Moïra Mikolajczak on vanemliku läbipõlemise uurimise esirinnas. Viimase viie aasta jooksul on ta koos oma kolleegidega avastanud, et tegemist ei ole nähtusega, mis mõjutaks vaid haigete laste vanemaid – see võib mõjutada iga vanemat, kuigi tõenäolisemalt esineb see kõrgelt haritud inimeste puhul, kes on perfektsionistid ning avaldavad endale tihti liialt suurt survet.

Sellest ajast saati, kui Mikolajczak nähtust uurima hakkas, on valdkond laienenud. Teadlaste konsortsiumil, millele ta mõne aasta eest aluse pani, et vanemlikku läbipõlemist uurida, on nüüdseks 90 liiget. Pandeemiaegsed sulgemised on paljude lapsevanemate jaoks põhjustanud olukorra, kus hakkama tuleb saada nii laste eest hoolitsemise, nende õpetamise kui ka töö tegemisega. Sellega seoses on läbipõlemise uurimine järjest asjakohasemaks muutunud ja Mikolajczaki sõnul on selle tekkepõhjustest ja tingimustest kiirelt laialdane ülevaade vaja omandada. Mikolajczak räägib New Scientistile, millised tegurid võivad lapsevanemate stressi mõjutada ning kuidas kõik vanemad end äärmusliku kurnatuse eest kaitsta saaksid.