New Scientist ⟩ Ka tulnukad võivad kliimamuutuste all kannatada

Inimtegevus on Maad geoloogilisel tasandil mõjutanud, pannes aluse uuele ajastule, mida nimetatakse antropotseeniks . Adam Frank Rochesteri ülikoolist New Yorgis tahtis koos oma kolleegidega teada, kas midagi sellist võiks juhtuda ka teistel Maa-sarnastel planeetidel.

Nad alustasid oletusega, et tsivilisatsioonid tekivad planeetidel, mille esialgne süsihappegaasi tase ei ole elu kujunemist takistanud ning kus energiat tekitatakse algul põletamise kaudu – just nagu inimtsivilisatsiooni puhulgi. Samuti võtsid nad arvesse, kas planeedi kaugus oma tähest protsessile mõju võiks avaldada. «Põhimõtteliselt esitasime küsimuse, et kui Maa asuks kusagil mujal, kas kliimamuutused võiksid ikkagi toimuda,» selgitab Frank.