New Scientist ⟩ Eksperiment: inimesed peavad end moraalsemaks, kui nad tegelikult on

Filosoofid on sageli inimestelt küsinud, kuidas nad käituksid olukorras, kui mängus on kellegi elu, selle testimine praktikas on aga keeruline. Tänu virtuaalreaalsusele on võimalik sellest aimu saada ning selgub, et see, mida inimesed arvavad, et nad teeksid, ei ühti sugugi sellega, kuidas nad tegelikult käituvad.