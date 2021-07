Mehed on üldjuhul vähem teadlikud, mil määral nende toitumine viljastamisprotsessi mõjutada võib. Pilt on illustratiivne. FOTO: Maxim Shemetov

Mehe keha on teaduses justkui norm. Läbi ajaloo on peaasjalikult just mehi ja isaseid loomi uuritud selleks, et mõista milline on hea või halb tervis ning kuidas erinevaid haigusi ravida. Kuid on üks erand – nimelt kõik, mis puudutab paljunemist.