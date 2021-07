New Scientist ⟩ Teadlased vaidlevad, kas vastleitud inimese eellane «draakonmees» väärib eraldi liiginime

Inimeste evolutsiooniline sugupuu on endale saanud uue liikme, kuid Homo longi vastuvõtt on jäänud pehmelt öeldes jahedaks. Paljud teadlased on seisukohal, et kuigi liigi määramiseks kasutatud tohutusuur kolju ei paista pärit olema ei kaasaegselt inimeselt ega neandertallaselt, oli sellele uue liiginime andmine tarbetu.