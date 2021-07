AK ⟩ Enneolematu kuumalaine Kanadas oli mitme sündmuse kokkulangemise tulemus

Kanadas kujunes välja nn kuumakuppel. See on mitmete sündmuste järjestikuse toimumise tulemus. Alustame suurest pildist. Sel aastal on Vaiksel ookeanil El Niño nähtuse külm faas La Niña, mil lääne pool on Vaikse ookeani pind oluliselt soojem, kui ida pool ehk Ameerika rannikul. Selline temperatuuride erinevus põhjustab tuuli, mis puhuvad sooja troopilise õhumassi itta, kus jugavool selle Põhja-Ameerika lääneosas lõksu püüab. Jugavoolud on kõrgatmosfääris kulgevad õhuvoolud, omamoodi tuuled, mis võivad oluliselt ilmastikuprotsesse mõjutada. Olukord, kui jugavool sopistub ümber sooja keskmega kõrgema rõhuga ala – antitsükloni, võib olla kauakestev. Antitsüklonid on reeglina oluliselt suurema läbimõõduga ja väheliikuvamad kui madalarõhualad ehk tsüklonid.