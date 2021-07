Nii veider, kui see ka ei tundu, olin ma Dolly sündimise hetkel oma aias tööd tegemas. Käes oli 1996. aasta juuli ja me teadsime, et kui see lammas ellu jääb, saab temast esimene loom, kes on kloonitud täiskasvanud rakust. Olin paika pannud reegli, et tema sünni juures peaksid olema vaid inimesed, kellel tõepoolest on vaja seal olla ning järgisin oma reeglit ka ise.