New Scientist ⟩ Tokyo olümpiast võib saada maailma esimene vesinikuolümpia

Jaapan on valinud vesinikuühiskonna suuna. 2050 aastaks soovitaks taastuvallikaist toodetud roheline vesinik muuta ühiskonna energeetika aluseks. Jaapanil on võimalusi napilt, kus taastuvenergiat toota ning tänaseks on Jaapan sõlminud ulatuslikult nii rohelise vesiniku kui roheliste vesinikuühendite (ammoniaak, tsüklilised alkaanid) sisseostulepinguid. Selliseid kokkuleppeid on tehtud nii Austraalia kui Norraga.