New Scientist ⟩ Koerad ei pruugi oma omanikke sugugi nii palju armastada, kui nad välja näitavad

Varasemad uuringud on näidanud, et steriliseerimata isased koerad ning alatoidetud koerad kipuvad pikemaid vahemaid rändama. Kuid see ei ole alati nii. Saavedra-Arcaenal oli teooria, et selles võib rolli mängida ka koera kiindumussuhe oma omanikuga ning ta asus asja uurima. Koos kolleegidega varustas ta 41 vabapidamisel koera GPSiga rihmadega ning jälgis kolme nädala jooksul nende teekondi Navariono saarel Lõuna-Tšiilis.