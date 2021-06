New Scientist ⟩ Käitumisteadlane: kriminaalse käitumise juured peituvad lapsepõlves

Tellijale

Meie suhtumine kuritegevusse ja karistamisse on ülimalt poliitiline. Sageli taandub see selleni, kui palju me usume, et konkreetse inimese eluolu tuleks karistuse määramisel arvesse võtta. Kuid kriminaalõigus ei ole tõendivaba tsoon.

Kuidas on looduse-kasvatuse arutelu mõjutanud seisukohti kuritegeliku käitumise kohta?

Terrie Moffitt: Meie arusaamad antisotsiaalse käitumise põhjuste kohta on kõikunud ühest otsast teise nagu pendel – kord käitumise põhjuseid täielikult geenide arvele kirjutades, kord seda keskkonnategurite ja kasvatuse süüks ajades. 17. sajandi filosoof John Locke uskus keskkonnategurite täielikku mõjusse, kirjutades, et sündides oleme justkui puhtad lehed ning õpime elu jooksul selgeks erinevad käitumismustrid, ka halvad. 19. sajandil tegi kriminoloogia rajaja Cesare Lombroso ettepaneku, et halvad inimesed lihtsalt sünnivad halbadena ning neid võib ära tunda silmade, kõrvade, hammaste ja kulmude kuju järgi. 1960. aastatel, pärast seda, kui John Watson ja B. F. Skinner biheiviorismile aluse panid, oli pendel tagasi keskkonnategurite poole pöördunud.