Raport: mitmed Euroopa lennundusettevõtjad võitlevad kliimaeesmärkide vastu

Nende analüüs näitab, et 10 Euroopa lennundusettevõtjat, kelle tegevust analüüsiti, on pandeemia ajal valitsustelt umbes 30 miljardi euro vääruses kompensatsioone saanud. Mõned neist küll tingimustel, et firmad ka kuidagi oma keskkonnamõju vähendavad, kuid enamik neist on siiski teinud lobitööd, et uute viivitada ettepanekutega lennunduse heitkoguste vähendamiseks.