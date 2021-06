VIDEO ⟩ Hiina on loonud toimivaid tehismaailmu, et Kuul ellu jääda

Kaks neljast inimesest koosnevat rühma elasid Hiinas suletud keskkonnas nimega Yuegong-1 ehk Kuupalee-1 kokku aasta aega, kusjuures üks grupp veetis rekordilised 200 päeva rajatises ilma igasuguse välise abita ning nad oleks vastu pidanud isegi kauem. Projekti eesmärk on luua Hiina Kuu-baasidele vajalik elu tagamise tehnoloogia.

Need katsed lõppesid juba 2018. aasta mais ning uuringu üksikasju on tänaseks ka avaldatud. Teadlaste väiteil said vabatahtlikud tehiseliukeskkonna katsetes osalejad 98% eluks vajalikest materjalidest taaskasutusest ning loodud aineringetest ning ainult 2% lisandus väljastpoolt. Viimase hulgas olid seemned, tualettpaber ja puhastustarbed.