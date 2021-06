NASA stardib Veenusele juba sel kümnendil

Päikesesüsteemi uus kuumim sihtkoht on Veenus. NASA on teatanud kahest missioonist, mille eesmärk on Maa lähimat naabrit uurida. Mõlemad ootavad starti aastatel 2028 –2030.

Esimese missiooni nimi on DAVINCI+ ehk Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry and Imaging (Veenuse atmosfääri keemia ja väärisgaaside uurimine ning pildistamine). Selle käigus langetatakse sfääriline sond läbi planeedi mürgise atmosfääri, kus see mõõdab atmosfääri koostist ja struktuuri. Pinnale jõudes sulab sond tõenäoliselt mõne minuti jooksul ära.