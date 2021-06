Vaalade kasv on viimaste kümnendite jooksul kängu jäänud

Joshua Stewart Ameerika Ühendriikide riiklikust ookeanide ja atmosfääri administratsioonist San Diegos on koos oma kolleegidega uurinud , kuidas lõunavaal (Eubalaena glacialis) on aja jooksul muutunud.

Vaalu on jälgitud aastakümnete jooksul ning teadlased suudavad tuvastada nende isikuid ning teavad, millal igaüks neist sündis. Stewarti meeskond võrdles 129 vaala pikkuste andmeid, mis olid mõõdetud 1981-2019. aastatel sündinud vaaladelt. Need mõõtmised seoti iga vaala sünniaastaga.

1981. aastal süninud vaalad olid tavaliselt täiskasvanutena pikemad, kui hiljuti sündinud vaalad. Analüüs viitab sellele, et keskmiselt vähenes vaalade pikkus 1981. aastast alates 2,5 sentimeetrit. See vastab maksimaalse kehapikkuse 7,3% langusele ning tähendab, et sel aastal sündinud vaal on täiskasvanuks saades keskmiselt meetri võrra lühem, kui 1981. aastal sündinud vaal. Selle fenomeni täpne põhjus ei ole veel teada.