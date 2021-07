New Scientist ⟩ Milliseid teooriaid SARS-CoV-2 päritolu kohta tasub tõsiselt võtta?

Tellijale

Kerides aega veel kuus kuud edasi, teame tegelikult veelgi vähem – ka need kaks teadmist on nüüdseks kahtluse alla seatud. Kuigi Embareki uurimuses järeldati, et SARS-CoV-2 üks võimalik päritolu – juhuslik vabastamine laborist – on küll «äärmiselt ebatõenäoline», ei ole seda võimalust siiski välistatud. Pigem on laborilekke teooria sootuks tugevamaks muutunud.

23. mail väitis The Wall Street Journal, et USA luurel on tõendeid mitme nahkhiirte koroonaviiruseid uuriva Wuhani viroloogiainstituudi töötaja haiglasse sattumise kohta, kus neil raviti covid-19 sarnanevaid hingamisteede seisundeid. USA president Joe Biden andis seejärel USA luureasutustele käsu teha lõplikud järeldused selle kohta, kas viirus on pärit looduslikust reservuaarist või hoopis laborist.

Viiruse päritolu jääbki aga pandeemia üheks olulisimaks küsimuseks. «Me peame teadma, kust see viirus tuli,» ütleb David Robertson, evolutsioonilise viroloogia uurija Glasgow’ ülikoolist Suurbritanniast. «Me peaksime arvestama võimalusega, et see võib ka korduda.»