Loomkatsetest on selgunud, et rasvumisega seotud ainevahetusseisundeid võiks ravida CRISPRi metoodikat kasutades. Teadlased on välja pakkunud, et inimeselt saaks eemaldada tema rasva, muuta see laboris energiat põletavaks «beežiks rasvaks» ning seejärel see tagasi patsiendi organismi siirata.