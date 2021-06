Prantslase nägemine taastus osaliselt tänu vetikast pärit geenile

Optogeneetika võimaldab saavutada täppiskontrolli ajurakkude üle, muutes neid nii, et nad vallandavad signaali vastuseks valgusele. Katsetused teistel loomadel on viinud paljude avastusteni aju kohta, kuid arvatakse, et inimeste puhul on see veidi keerulisem, sest inimeste puhul on ajuhäirete ravi potentsiaal piiratud seetõttu, et valgussignaalide ajju jõudmine nõuaks valguskaabli siirdamist.