Putukas sai taime geenilt supervõime

Ja mitte ainult, sellest on putukale ka otseselt abi, sest see kaitseb teda lehetoksiinide eest. Tegu on esimese teadaoleva juhtumiga nn horisontaalsest geeniülekandest taime ja putuka vahel, milles ülekantud geneetiline materjal täidab loomale kasulikku funktsiooni.