Saksa teadlased väidavad, et on leidnud lahenduse vaktsiinide trombi mõistatusele

Saksa teadlaste meeskond usub, et nad on välja töötanud põhjuse miks mõnedel inimestel, kes said AstraZeneca ja Johnson & Johnsoni Covid-19 vastaseid vaktsiine, tekivad trombid, ning nad väidavad, et suudavad tootjaid abistada vaktsiinide parandamisel, et antud kõrvalnähtude tekkimist vältida.