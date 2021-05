AK ⟩ Viguriga kaart: looduskaitsekultuur ühel kaardil

Kuidagi oleme jõu(kuse) kasvuga hakanud loodust võtma kui iseenesest tagatut. Paraku on meid saanud palju ja võtmise jaks nii võimas, et oleme jätkusuutlikest piiridest ammu väljas. Teisipäeval kirjutas Aveliina Helm Postimehes, et «loodus hävib kõikjal, kus teda ei kaitsta». Iseenesest ta muidugi ei hävi, ikka meie hävitame, enamasti endale aru andmata. Tulemusena on meil vaja loodust omaenda arutuse eest kaitsta.