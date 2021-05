Kuidas hoida aju head tervist: 7 asja, mida peaksid iga päev tegema

​Ühel kuumal Egiptuse pärastlõunal 1862. aastal tingis Edwin Smith ühe antiigikaupmehega ühe tundmatu papüüruslehe üle. Kuigi ta kahtlustas, et see võib olla oluline, ei osanud Smith arvata, et see osutub mitte ainult kõige varasemaks teadaolevaks, üle 4000 aasta vanuseks meditsiiniliseks tekstiks, vaid ka esimeseks kohaks, kus teadaolevalt on aju olemasolu mainitud. Ja mida ütles see ühe universumi keerukaime üksuse kohta? Vaid seda, et see on «kolju sisu», mis tuleb palsameerimise ajal ilma igasuguse tseremooniata ära visata.