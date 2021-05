Ida-Tallinna keskhaigla arendusinsener Geithy Sepp demonstreerib enda disainitud käeortoose. Need on piisavalt painduvad, et neid saab kätte tõmmata nagu kinnast, kuid lahaste puhul paigaldatakse abivahendile kahepoolsed kinnitused. FOTO: Madis Veltman