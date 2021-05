Lindistasime kahel järjestikusel kevadhommikul üles minuti jagu linnulaulu kümnes erinevas linnapargis. Eksperimendi eesmärk oli välja selgitada, kui suur on pealinna rohealade liigirikkus ja kuivõrd võimalik on üldse linnapargis mootorimürast pääseda. Mõningase üllatusena oli helipilt ja ka laulud parkides küllaldki erinevad.

Interaktiivse kaardilahenduse abil on kõigil võimalik ise ennast erinevate parkide pinkidele paigutada ja helipilte võrrelda. Kõige täpsema kogemuse saamiseks on soovitatav kasutada kõrvaklappe.

Linnud ja linnapargid

Linnaelanikele on pargid kohaks, kus lõõgastuda, nautida rohelust ja võtta maha linnaelu kiire tempo. Selle juurde võiks ju nautida ka linnulaulu ja kasutada võimalust jälgida mõnda toredat sulelist ja tema tegemisi. Kas aga lindudele on linnapargid sobivaks elukohaks? Ilmselt saame pargi sobivusest lindudele aimu kevadhommikuse linnukoori järgi – mida rohkem linnuliike laulmas kuuleme, seda mitmekesisem on tõenäoliselt ka sealne elukeskkond. Põõsad, väikese niitmiskoormusega rohualad, vanad puud – need loovad nii soodsa võimaluse toidu leidmiseks kui ka pesa ehitamiseks. Sellist olukorda me aga linnaparkides eriti sageli ei näe, pigem on linnapargid lageda madalaks pügatud muruga ja ilma põõsarindeta, kus lindudele toiduks olevaid putukaid eriti ei ela ning ka maapinnal või madalas taimestikus pesitsejatele varju ei ole. Sageli näemegi linnaparkides linde, kes pesitsevad kõrgemal puudel ja kes toiduotsingutel on piisavalt leidlikud või vähenõudlikud. Inimese poolt jäetakse prügi näol linnades piisavalt söödavat kraami näiteks hallvarestele ja künnivarestele. Ka kassidele või koertele õue pandud toit leiab mõnigi kord koha vareslase kõhus. Loomulikult oleks paljudele kenam näha vareste asemel musträstaid või punarindasid, aga kui loodus kusagile pressib, siis tuleb ta juba toiduahela kõigi lülidega.

Kuigi inimesele võib linnaparkide linnulaul olla looduse aseaine, siis laululindudele on seal elamine kindlasti paras väljakutse. Pidev linnamüra on midagi, mis mõjutab isegi lindude elurütmi. Teadlased on leidnud, et linnud alustavad linnades laulmist tunduvalt varem kui sama liigi puhul maal või looduses. Ning sellevõrra vähem võtavad nad ette päevaseid laulmisi. Nii et kes tahab linnapargis linnulaulu nautida, peab üsna varakult ärkama...

Veljo Runnelbioloog