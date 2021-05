Küsimusele, mis kontrollib meie subjektiivset vanust ja kas me suudame seda mõjutada, on alati olnud keeruline teaduslikult vastata. Hea uudis on aga see, et paljud tegurid, mis aitavad kindlaks teha, kui vanana me end tunneme, on ühtlasi ka tegurid, mida me saame mõjutada, et oma eluiga pikendada.