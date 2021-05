18-aastasel neiul on ka keskmine kuni kõrge IQ-tase ning ta kavatseb oma õpinguid jätkata ülikoolis. Ajuskanneeringud näitavad, et tal on rohkem lugemisega seotud ajukoe tüüpe, kui tavalisel inimesel. Testitulemused temategevuse kohta näitavad, et tema aju parem pool on võtnud mõned funktsioonid, mille eest tavapäraselt vastutab vasak pool, mis viitab sellele, et elund on kohanenud puuduva koe kompenseerimiseks.