Inimesed ei ole ainsad loomad, kes nabanööri lõikavad – ka kassid ja koerad hammustavad need pärast järglaste sündi läbi. Kuid juhul kui inimlaps on terve, siis viivitavad ämmaemandad nööri lõikamisega, et võimalikult palju verd platsentast imikuni jõuaks.