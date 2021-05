Väidetavalt on osa Taani energiahiiu Ørstedi ärimudelist ka koostöö kohalike kogukondadega. Seda on Liivi lahe tuuleparkide kavandamisel vaja, sest paljud vaidlused seisavad alles ees.

Veel enne 2030. aastat peaks Eesti Energia ja Taani suurima energiaettevõte Ørsted koostöökokkuleppe kohaselt Liivi lahte ehitatama meretuulepark. Ent tuuleparkide rajamine on oma olemuselt veidi konfliktne. Ühelt poolt kujutavad kliimamuutused endast fundamentaalset ohtu bioloogilise mitmekesisuse säilimisele, ja üks tõhusamaid viise neid ohte maandada on vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Just seda taastuvenergia kasutamine võimaldabki. Teisalt võib, nagu igasugune inimtegevus, tuuleparkide rajamine ja käitamine endaga kaasa tuua mitmesuguseid keskkonnamõjusid, mis elurikkust ei toeta.