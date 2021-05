AK ⟩ Maja, kus ongi käed-jalad tööd täis

Sõjategevuses oma jäseme kaotanud inimesi on kliinikusse jõudnud 11, neist pooled vajasid mõlema jala amputatsiooni. Seda on õnneks küll üsna vähe, kuid kliini­ku juhataja sõnul on just koostöö militaarsektoriga see, mille tõttu neil on praegu Ida-Tallinna keskhaiglas (ITK) võimalik niivõrd kõrgetasemelist teenust pakkuda. «Sõja­traumadega inimesed on tihti noored, kellest reeglina saavad eluaegsed patsiendid,» ütleb Alasepp. Seetõttu peavad ka proteesid olema väga vastupidavad ja võimaldama täisväärtuslikku elu elada. Samuti märgib ta, et kui mingid sihtgrupid on niivõrd väikesed, siis arenevad need valdkonnad ka aeglasemalt – sellepärast on rahvusvaheline sõjandusalane koostöö oluline, sest nii saab riikide vahel kogemusi jagada, üksteiselt õppida ning teadmistepõhiselt tegutseda. Antud juhul puudutab see enim sõjameditsiinialast koostööd.