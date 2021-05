AK ⟩ Virtuaalreaalsus õpetab ja kontrollib: trauma järel ei pruugi inimene teha, mida ta arvab, et teeb

«Meie eesmärk on patsientide elukvaliteeti tehnoloogia abil võimalikult palju parandada. Oluline on ka see, et arendusinsenerid oleksid täisväärtuslik osa meeskonnast, mitte ei nikerdaks kusagil oma masinatega üksinda. Koostöös arstide ja terapeutidega valmivad lahendused on kõigile osapooltele mugavamad ja tulemus on kokkuvõttes parem,» ütleb kliiniku juht Heidi Alasepp.