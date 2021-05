Lennukite kondensatsioonijäljed on kliimale ohtlikud. Kas neist on võimalik lahti saada?

Suurbritannia Manchesteri Metropolitani Ülikooli atmosfääriteadlane David Lee väidab, et need on ka ühed vähestest kliimamuutuste tekitajate ilmingutest, mida nii selgelt jälgida on võimalik.

Pilved lennukite taga tekivad, kui kondenseerunud vesi lennukist väljunud tahmaosakeste ümber jääkristalle moodustab. Kuid see ei pea tingimata nii olema – uljad teadlased ja insenerid on aastakümneid teinud katseid luurelennukitega, alternatiivsete mootoritega ja tehisintellektiga, mis tõestavad, et nähtust on võimalik peatada. Küll aga ei saa see olema lihtne, sest see nõuab tõenäoliselt kogu lennuliikluse ümberkujundamist.